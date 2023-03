1 Die Leiche wurde am Ufer der Enz entdeckt. (Symbolbild) Foto: imago images/ARNULF HETTRICH

Am Mittwochvormittag wird am Ufer der Enz in Bietigheim-Bissingen eine Leiche entdeckt. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es bei der Toten um eine vermisste Frau.









In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist eine Frau aus einem Krankenhaus in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) verschwunden und galt seitdem als vermisst. Nun folgte die traurige Gewissheit. Die Frau ist ersten Ermittlungen der Polizei zufolge tot.

Passanten entdeckten am Mittwochvormittag gegen 11.20 Uhr eine Leiche am Ufer der Enz im Bereich der Großingersheimer Straße in Bietigheim-Bissingen. Dabei handelt es sich nach Angaben der Beamten um die 41-Jährige, die sich beim Verlassen des Krankenhauses vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und kann noch nichts zu den Umständen des Todes sagen.