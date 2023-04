Totalschaden in Winnenden

1 Das ziemlich demolierte Auto musste abgeschleppt werden. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Ein 84-Jähriger hat sich am Freitagnachmittag mit seinem Auto an einer Böschung festgefahren. Der Wagen muss nun als Totalschaden abgeschrieben werden.









Ein 84-jähriger Mann ist am Freitagnachmittag in Winnenden mit seinem Auto auf Ab- beziehungsweise Aufwege geraten. Der Wagen kam auf Höhe des Bahnhofs von der Karl-Krämer-Straße ab und fuhr anschließend eine Böschung hinauf, wo es sich in einer Beeteinfassung derart verkeilte, dass es nicht mehr weiterfahren konnte.

Die Polizei schätzt, dass der Wagen als wirtschaftlicher Totalschaden mit etwa 25 000 Euro abgeschrieben werden muss. Das Auto wurde abgeschleppt, die Freiwillige Feuerwehr Winnenden war mit einem Fahrzeug und sieben Einsatzkräften zum Binden ausgelaufener Betriebsstoffe im Einsatz.