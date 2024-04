1 Will auch künftig beim VfB jubeln: Torhüter Alexander Nübel. Foto: Baumann

Der Keeper bleibt ein weiteres Jahr auf Leihbasis beim VfB Stuttgart – was zutiefst auch mit seiner Zukunft in München und mit Bayern-Torhüter Manuel Neuer zu tun hat.











Am Samstag noch, nach dem 1:0-Erfolg in der Bundesliga bei Borussia Dortmund, hatte Torhüter Alexander Nübel (27) die Verlängerung seiner Ausleihe zum VfB Stuttgart als „super Option“ bezeichnet – und ergänzt, dass man sehe, „dass ich mich hier wohlfühle“. Ein paar Tage später nun steht die offizielle Verkündung zwar noch aus, doch hinter den Kulissen sind die Dinge inzwischen ausverhandelt: Nübel wird seinen Vertrag beim FC Bayern München, der ursprünglich noch ein Jahr lang läuft, langfristig verlängern (mutmaßlich bis ins Jahr 2030) – aber wie in dieser Saison noch einmal ein Jahr lang beim VfB auf Leihbasis Spielpraxis sammeln.