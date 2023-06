Was Alexis Tibidi so besonders macht

18 Debütant trifft auf Routinier: Alexis Tibidi (links) versucht gegen den Dortmunder Axel Witsel an den Ball zu kommen. Foto: Baumann/Julia Rahn

In Dortmund hat Alexis Tibidi sein Debüt in der Fußball-Bundesliga gegeben. Damit verlängert der 18-jährige Franzose eine lange Liste beim VfB Stuttgart.









Stuttgart - Er ist die Nummer 18: Alexis Tibidi, wenngleich der Nachwuchsstürmer des VfB Stuttgart im Profibereich die Rückennummer 50 trägt. Aber so vielen Spielern hat Pellegrino Matarazzo in den vergangenen eineinhalb Jahren schon zu ihrem Bundesligadebüt verholfen. Viele von ihnen waren dabei jung, was den Stuttgarter Weg verdeutlicht. Beim 1:2 in Dortmund wechselte der Trainer den erst 18-jährigen Franzosen als Nächsten ein – in der 68. Minute für den Torschützen Roberto Massimo, mit der klaren Ausrichtung, offensiv zu bleiben.