8 Es glänzt und blinkt in der Villa Hirzel. Auch das Essen ist gehoben. Foto: Villa Hirzel

Die besten Restaurants in Baden-Württemberg: Wir essen in außergewöhnlichen Kneipen, bodenständigen Landgasthöfen und ausgezeichneten Sternerestaurants. Heute im Test: die Villa Hirzel in Schwäbisch Gmünd.









Seit diese kleine, feine Rubrik wiederbelebt wurde, erreichen uns immer wieder auch Tipps von Leserinnen und Lesern, die einem den Besuch in diesem oder jenem Lokal ans Herz legen. So war das auch mit dieser Empfehlung dieses neuen Hauses, das so erst seit gut einem Jahr geöffnet hat. Draußen rauscht die Rems, drinnen gibt’s schon viel Blingbling und Gold. Da will einer ganz klar auf gehobene Gastronomie gehen, im Regal stehen die Champagnerflaschen und an der Wand ist der Spruch „Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein“ zu lesen. Hier in der Villa Hirzel geht es um Genuss. Am Nebentisch diskutiert eine Gruppe von Stammgästen, welches der Gerichte auf der Karte sie noch nicht probiert haben. Am Ende des Abends kann man sie durchaus verstehen.