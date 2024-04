1 Tom Selleck und seine Ehefrau Jillie Mack, mit der er seit über vier Jahrzehnten zusammen ist. Foto: action press/David Edwards/DailyCeleb Photo

Die wichtigen Auszeichnungen der Filmindustrie mögen Tom Selleck zwar verwehrt geblieben sein. Er selbst sieht sich dennoch als einer der größten Glückspilze von Hollywood - und abseits davon.











Mit seinen knapp 1,93 und vor allem dank seines beachtlichen Schnauzers war es in den 80er Jahren quasi unumgänglich für Tom Selleck (79), zum Paradebeispiel kerniger Männlichkeit zu werden. Kein Jahr ist es mehr hin und der Star aus der TV-Serie "Magnum" läutet bereits sein 80. Lebensjahr ein - auch wenn man es ihm wahrlich nicht ansieht. Im Gespräch mit dem "People"-Magazin ließ Selleck nun sein Leben Revue passieren und kam wie in seiner neuen Autobiografie "You Never Know" zu dem Fazit, in allen wichtigen Bereichen ein ziemlicher Glückspilz zu sein.