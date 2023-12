Toter in Stuttgart-Rot: Polizei nimmt mutmaßlichen Todesschützen fest

1 Spezialkräfte der Polizei sind in der Gundelsheimer Straße im Einsatz gewesen. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Wenige Stunden nachdem ein Mann im Stuttgarter Stadtteil Rot erschossen worden war, meldete die Polizei einen Fahndungserfolg. Sie hat einen Verdächtigen in einer Wohnung in der Nachbarschaft festgenommen.











Nach einem Tötungsdelikt in Stuttgart-Rot haben Polizeibeamte wenige Stunden später einen Verdächtigen festgenommen. In der Nacht zum Donnerstag klickten in der Gundelsheimer Straße im Stadtteil Rot bei einem 42 Jahre alten Mann die Handschellen. Er steht im Verdacht, am Mittwochabend einen 45-jährigen Nachbarn erschossen zu haben, der sich auf dem Balkon seiner Wohnung in der Gundelsheimer Straße aufgehalten hatte.