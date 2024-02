Tötungsdelikt in Häfnerhaslach: Kontrahent im Streit erschlagen

1 Die Polizei führte den Mann am Sonntag einem Haftrichter vor. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Einem 45-Jährigen wird vorgeworfen, am Sonntag in Häfnerhaslach (Kreis Ludwigsburg) einen 58-Jährigen im Streit erschlagen zu haben. Der Mann sitzt in Haft, die Ermittlungen der Polizei dauern an.











Ein 58-Jähriger ist am Samstagabend in Häfnerhaslach getötet worden. Nachdem die Polizei diese Information bereits am Sonntagabend bestätigt hat, gibt es nun erste konkretere Informationen zu dem Fall. Gemäß einer Pressemitteilung sitzt ein 45-Jähriger seit Sonntag in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, das Opfer während eines Streits tödlich verletzt zu haben.