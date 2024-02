Tötung eines 18-Jährigen in Asperg vor Gericht: Zeuge beschreibt: Todesschütze nach der Tat verzweifelt

1 Die Richter interessierte, was in der Tatnacht geredet wurde. Foto: Avanti/Ralf Poller

Im Prozess um den Tod eines 18-Jährigen in Asperg hat sich das Landgericht Eindrücke von einem Freund der drei Angeklagten aus der Tatnacht schildern lassen. Was wurde in der Tatnacht gesprochen?











Link kopiert



Auch sechs Wochen nach dem Beginn des Prozesses um die tödlichen Schüsse auf den 18-jährigen Lukas aus Asperg vernehmen die Richter der 2. Großen Strafkammer des Landgerichts Stuttgart noch immer Freunde und Bekannte aus dem Umfeld der Angeklagten und des Opfers. Am achten Prozesstag saß ein 20-Jähriger aus Möglingen auf dem Zeugenstuhl, der in der Nacht auf Ostersamstag 2023 Jahres gar nicht am Tatort war. Doch er hatte zwei der Angeklagten später in der Tatnacht getroffen – was dort geredet wurde, interessierte die Richter.