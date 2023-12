Törtchen und Kuchen in Marbach: Jahrhundertalte Wirtsstube wird mit Törtchen wachgeküsst

Törtchen und Kuchen in Marbach

14 Tradition kombiniert mit Moderne. Auf den Stühlen haben schon Generationen von Marbachern gesessen. Foto: Werner Kuhnle

Laura Pfannkuch hat im Marbacher Bären das Versuchscafé 1.0 eröffnet. An zwei Nachmittagen in der Woche bietet die 37-Jährige Tarte, Kuchen und Quiche an. Ab Ende Januar soll es auch Frühstück geben.











Den Kopf in den Sand stecken ist nicht ihr Ding. Dabei hätte Laura Pfannkuch immer wieder Grund dazu gehabt. 2018 übernahm die 37-Jährige von den Eltern den Marbacher Bären – Metzgerei, Hotel und ein im Dornröschenschlaf schlummerndes Gasthaus. Seit 1907 ist das Gebäude neben dem Rathaus im Besitz der Familie. Seit 1861 wird es im Gebäudekataster der Stadt als Gasthaus geführt. Der Bären strotzt nur so an Historie.