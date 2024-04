1 Die 55-jährige Fahrerin des Autos wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Ein Motorradfahrer kollidiert am Freitag in Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) frontal mit einem Auto und stirbt noch an der Unfallstelle. Die Kreisstraße war für mehrere Stunden nach dem Unfall voll gesperrt.











Link kopiert



Ein 35-jähriger Motorradfahrer ist am Freitag in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) bei einer Kollision mit einem Auto tödlich verletzt worden. Auch die Fahrerin des Wagens wurde laut Polizei schwer verletzt.