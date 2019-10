1 Nach einem Unfall in Tuttlingen ist ein neunjähriger Junge gestorben. (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/Patrick Seeger

Ein Lastwagen erfasst einen neunjährigen Jungen in Tuttlingen. Das Kind erliegt wenig später seinen Verletzungen im Krankenhaus.

Tuttlingen - Ein neunjähriger Junge ist im baden-württembergischen Tuttlingen von einem Lastwagen überrollt worden und gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erlag das Kind im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Demnach war der Junge am Dienstag mit einem Tretroller unterwegs, als ihn der Laster beim Abbiegen erfasste.

Nach einer Erstversorgung wurde das Kind per Hubschrauber in eine Klinik geflogen, wo es in der Nacht starb. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Rottweil leiteten Ermittlungen ein.