1 Die Seniorin wurde in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie am Sonntag verstarb. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Eine 82-Jährige stürzt am Freitag in Tamm und kommt schwer verletzt in ein Krankenhaus, in dem sie zwei Tage später verstirbt. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Tamm - Eine 82 Jahre alte Frau ist am Freitag in Tamm (Kreis Ludwigsburg) gestürzt und wurde dabei schwer verletzt. Zwei Tage später erlag die Seniorin ihren Verletzungen in einem Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, hatte sich der Unfall am Freitag gegen 13.10 Uhr im Herrenberger Weg ereignet. Den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei zufolge stürzte die 82-Jährige ohne Beteiligung Dritter. Mit schweren Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie am Sonntagmittag verstarb.

Die Verkehrspolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/6869-0 zu melden.