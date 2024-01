Tödlicher Unfall in Stuttgart: BMW gerät in Gegenverkehr – 63-Jährige stirbt, fünf Personen verletzt

6 Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Samstag in Stuttgart gekommen. Foto: 7aktuell.media

Bei einem Unfall in Stuttgart ist am Samstagnachmittag eine 63-jährige Frau tödlich verunglückt. Fünf weitere Menschen wurden verletzt. Wie es zu dem Unfall kam.











Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Samstag gegen 15.25 Uhr in Stuttgart ereignet. Eine 63-jährige Frau kam dabei ums Leben. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr ein 25-jähriger BMW-Fahrer die Heumadener Straße von Rohracker kommend in Richtung Lederberg. Nach einer scharfen Rechtskurve in die Hedelfinger Filderauffahrt geriet das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern. Der BMW geriet in den Gegenverkehr und prallte gegen den Skoda einer 62-Jährigen, die in Richtung Rohracker unterwegs war.