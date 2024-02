1 Die S1 konnte am Freitagabend zeitweise nicht zwischen Esslingen und Plochingen verkehren. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

In Esslingen hat sich am Freitagabend ein Unglück an einem Bahnhof ereignet. Ein Mann ist dabei gestorben. In der Folge gab es massive Behinderungen im Zugverkehr.











Bei einem Unfall an einem Bahnhof in Esslingen ist am Freitagabend ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, hatte sich das Unglück gegen 20 Uhr am Bahnhof in Esslingen-Zell ereignet. Demnach war ein 30-jähriger Mann von einem durchfahrenden Zug erfasst und tödlich verletzt worden.