Tödlicher Unfall in Böblingen

4 Der Unfall ereignete sich in der Schickardstraße in Böblingen. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Zwei Menschen sind am frühen Dienstagmorgen in einem BMW in Böblingen unterwegs, als das Auto von der Straße gerät und gegen eine Betonwand kracht. Der BMW geht in Flammen auf, die beiden Insassen kommen dabei ums Leben.















Link kopiert

Böblingen - Eine 52 Jahre alte Frau und ein 55-jähriger Mann sind am frühen Dienstagmorgen bei einem Autounfall in der Schickardstraße in Böblingen ums Leben gekommen.

Wie die Polizei meldet, waren die beiden Personen gegen 3.40 Uhr in dem BMW in Richtung Böblingen-Hulb unterwegs, als das Auto kurz vor der Autobahnunterführung nach rechts von der Fahrbahn abkam und eine Böschung emporfuhr, bevor es mit der Brüstung und anschließend der Betonwand eines Regenrückhaltebeckens kollidierte. Daraufhin alarmierten mehrere Verkehrsteilnehmer die Polizei und teilten mit, dass ein Fahrzeug in Flammen stehe. Die Freiwillige Feuerwehr Böblingen rückte mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften aus. Der BMW brannte vollständig aus, die beiden Insassen konnten nur noch tot geborgen werden.

Während des Einsatzes war die Schickardstraße bis kurz nach 10 Uhr vollständig gesperrt. Das Technische Hilfswerk sowie die zuständige Straßenmeisterei waren ebenfalls vor Ort. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart zog zur Klärung des Unfallhergangs einen Gutachter hinzu. Am BMW entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro. Der darüber hinaus entstandene Schaden, insbesondere am Bauwerk des Regenrückhaltebeckens, steht noch nicht fest. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.