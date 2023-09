1 Hoch betagte Senioren am Steuer sorgen immer wieder für Gesprächsstoff Foto: dpa/Wolfram Kastl

Ein hoch betagter Autofahrer übersieht offenbar eine Fußgängerin in Böblingen.











Tragischer Unfall in Böblingen: Ein 89 Jahre alter Autofahrer hat einen Unfall verursacht, bei dem eine 85 Jahre alte Frau ums Leben gekommen ist. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, ereignete sich der Unfall am Samstag gegen 10.25 Uhr im Bereich der Berliner Straße und der Friedensstraße.