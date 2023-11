Tödlicher Unfall bei Weinstadt: Audi kommt von B29 ab und prallt gegen Baum

1 Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lerme/r

Ein tödlicher Unfall hat sich am Dienstag bei Weinstadt ereignet. Ein Audi kam von der Fahrbahn ab und fuhr schließlich gegen einen Baum.











Ein tödlicher Unfall hat sich am Dienstagvormittag auf der Bundesstraße 29 bei Weinstadt ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war ein 92 Jahre alter Audi-Fahrer gegen 11.30 Uhr auf der B 29 aus Richtung Aalen kommend in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs gewesen. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache kam er hierbei auf Höhe der Anschlussstelle Grunbach nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte auf einer Wiese neben der Straße mit einem Baum. Hierbei erlitt der Senior tödliche Verletzungen. An seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden, die Polizei schätzt diesen auf insgesamt etwa 9000 Euro.