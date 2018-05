Tödlicher Unfall bei Sindelfingen Motorradfahrer gerät beim Überholen in Gegenverkehr

Von red/dpa 04. Mai 2018 - 07:32 Uhr

Beim Überholen mehrerer Autos ist in der Nacht auf Freitag ein Motorradfahrer bei Sindelfingen tödlich verunglückt. Bei dem Unfall gerieten ein beteiligter Transporter und das Motorrad in Brand.





7 Bilder ansehen

Sindelfingen - Ein 28-jähriger Motorradfahrer ist bei einem missglückten Überholmanöver nahe Sindelfingen (Kreis Böblingen) ums Leben gekommen. Als er eine Fahrzeugkolonne auf der Bundesstraße 464 überholen wollte, sei er mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, sagte eine Polizeisprecherin in der Nacht zum Freitag. Der Fahrer des Autos wurde leicht verletzt.

In der Folge des Zusammenstoßes krachte noch ein Kleintransporter in das Heck des Autos. Dessen Fahrer blieb den Polizeiangaben zufolge unverletzt. Jedoch gerieten sowohl der Transporter als auch das Motorrad in Brand. Feuerwehrleute mussten beide löschen. Die Bundesstraße war für etwa fünf Stunden voll gesperrt.