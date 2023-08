1 Der 18-Jährige überlebte den Unfall nicht. Foto: SDMG/SDMG / Woelfl

Ein junger Autofahrer ist mit seinem Oldtimer am frühen Dienstagmorgen auf der B10 bei Geislingen in den Gegenverkehr geraten – mit verheerenden Folgen.









Ein 18-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall bei Geislingen (Kreis Göppingen) aus seinem Wagen geschleudert worden und dabei ums Leben gekommen. Der Fahrer eines Oldtimers verlor am frühen Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 10 von Eislingen kommend in Richtung Ulm mit überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle und schleuderte in den Gegenverkehr, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Dort kollidierte er mit einem Auto.