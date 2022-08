1 Weshalb genau der 35-Jährige zu Fuß auf der Bundesstraße unterwegs war, ist derzeit laut Polizei nicht bekannt. Foto: 7aktuell.de//Alexander Hald

Ein 35-jähriger Fußgänger ist in der Nacht zum Dienstag auf der B10 bei Esslingen von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt.















Ein tragischer Unfall hat sich am Dienstag gegen 2.45 Uhr auf der B10 bei Esslingen ereignet: Ein 35-jähriger Fußgänger war nach Angaben der Polizei an der Anschlussstelle der Bundesstraße bei Esslingen-Weil in Richtung Stuttgart auf dem Beschleunigungsstreifen gelaufen und von einen Auto erfasst worden. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und starb dort kurze Zeit später, teilte die Polizei mit.

35-Jähriger wollte wohl Fahrbahn überqueren

Weshalb der 35-Jährige zu Fuß auf der Bundesstraße unterwegs war, ist derzeit laut Polizei nicht bekannt. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge wollte der 35-Jährige vor dem Fahrzeug offenbar die Fahrbahn überqueren. Die Bundesstraße in Richtung Stuttgart war bis circa 5.45 Uhr voll gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet.

Autofahrerin von Notfallnachsorgedienst betreut

Die 29-jährige Fahrerin des Autos wurde vom Notfallnachsorgedienst betreut. Körperliche Verletzungen habe sie sich nach aktuellem Kenntnisstand nicht zugezogen. Ihr Wagen musste laut Polizei mit einem Schaden von etwa 12.000 Euro abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war zur Ausleuchtung der Unfallstelle ausgerückt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger in die Ermittlungen einbezogen.