Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B10 bei Ebersbach (Landkreis Göppingen) ist am frühen Donnerstagmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei überschlug sich gegen 5.45 Uhr in einem Baustellenbereich ein Mercedes, der anschließend Feuer fing. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät.

An dem Unfall, so die Polizei weiter, soll zudem ein zweites Auto beteiligt gewesen sein – in welcher Form jedoch, sei noch nicht bekannt. Das unbekannte Auto war beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr am Unfallort.

Wie es zu dem tödlichen Unglück kam, ist bislang noch nicht geklärt. Es wurde ein Gutachter bestellt. Die B10 in Richtung Stuttgart ist aktuell noch voll gesperrt (Stand 10.20 Uhr) – eine Umleitung ist eingerichtet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (07335/96260).