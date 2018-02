Tödlicher Unfall auf A8 bei Pforzheim Transporter kracht in Stauende

Von red/pol 05. Februar 2018 - 12:10 Uhr

Am Montagmorgen übersieht ein Autofahrer auf der A8 bei Pforzheim in Fahrtrichtung Karlsruhe wohl ein Stauende, kracht mit seinem Transporter in einen Lkw und wird tödlich verletzt.





Stuttgart - Ein Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen acht Uhr verlief für einen Transporter-Fahrer tödlich. Aufgrund eines vorangegangenen Auffahrunfalls, der sich am Montag gegen 6.30 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe in Höhe Niefern-Öschelbronn auf der linken Fahrspur ereignet hatte, kam es zwischen den Anschlussstellen Pforzheim Süd und Pforzheim-Ost zu einem Rückstau von mehreren Kilometern Länge.

Identität des Mannes noch nicht bekannt

Der Fahrer des Peugeot Kleintransporters war vermutlich zu schnell unterwegs, übersah auf der rechten Spur das Stauende und fuhr auf einen bereits stehenden Sattelzug auf. Der Transporter wurde unter den Auflieger des Sattelzugs geschoben und musste von einem Kranwagen herausgezogen werden. Der Mann, dessen Identität noch nicht geklärt ist, wurde eingeklemmt und konnte nur noch tot aus seinem Fahrzeug geborgen werden.

Der 56-jährige Lenker des Sattelzugs wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit 28 Kräften und neun Fahrzeugen vor Ort. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Autobahn war bis gegen 9.30 Uhr voll gesperrt. Danach gab die Polizei die linke Fahrbahn wieder frei. Der Stau hatte kurzzeitig eine Länge von zwölf Kilometern erreicht. Auf der Gegenseite hatte sich aufgrund von Gaffern ein Stau von etwa zwei Kilometern Länge gebildet.

Vollsperrung nach weiterem Unfall

Gegen 10.30 Uhr kam es zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Pforzheim Süd zu einem weiteren Unfall im noch stockenden Verkehr auf der linken Spur. Ein Polo-Fahrer prallte zunächst gegen einen vor ihm fahrenden Transporter, dann gegen die Betongleitwand und in der Folge nochmals gegen den vor ihm fahrenden Transporter. Der Verursacher musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Zur Landung des Hubschraubers wurde die Fahrbahn voll gesperrt.