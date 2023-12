Tödlicher Streit in Dornstetten: Tatwaffe war ein Küchenmesser

1 Ein 44-Jähriger ist in einem Wohnhaus im Dornstetter Teilort Aach infolge eines mutmaßlichen Messerstichs gestorben. Foto: Schwenk

Nach der tödlichen Auseinandersetzung am Weihnachtsmorgen im Dornstetter Teilort Aach hat die Polizei nun neue Details bekannt gegeben. Doch nach wie vor bleiben einige Fragen offen. Die Polizei ermittelt weiter.











Wenn an Weihnachten Freunde und Familien zusammenkommen, um gemeinsam zu feiern, sind Streitigkeiten keine Seltenheit. Immer wieder kommt es daher an den Feiertagen zu schrecklichen Gewalttaten zwischen Familienmitgliedern oder Freunden – manche davon enden tödlich. Mittlerweile verdichten sich nach einem Bericht des Schwarzwälder Boten die Hinweise, dass sich der Vorfall, der sich am frühen Weihnachtsmorgen im Dornstetter Ortsteil Aach ereignet hat, so erklären lässt - auch wenn noch vieles offen ist.