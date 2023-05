Tod bei der Festnahme – was steckt dahinter?

1 Alle Hände voll zu tun: Eine am Ende strafrechtlich relevante Festnahmeaktion spielte sich im Februar 2017 in Stuttgart ab. Foto: SDMG/SDMG / Andreas Werner

Festnahmen unter hohem Stresslevel können tödlich enden – und die Polizei kennt die Gefahren. Der lagebedingte Erstickungstod ist daher wichtiges Schulungsthema.









Es passiert in Mannheim. Aber auch in Herrenberg oder in Weil im Schönbuch. Plötzlich und unerwartet: Die Gefahr einer tödlichen Festnahmeaktion ist allgegenwärtig, und deshalb gehört das Thema seit 1999 zum Standardprogramm der Polizeiausbildung im Land. „Bei einer Festnahme unter hohem Stresslevel kann eines drohen“, sagt Peter Kollmannthaler, pensionierter Leiter des Einsatztrainings der Stuttgarter Polizei, „nämlich der lagebedingte Erstickungstod.“