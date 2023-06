1 Die Polizei roch Alkohol beim Autofahrer. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Ein Motorradfahrer stürzt in Geislingen aus unklaren Gründen. Dann rammt ihn ein VW. Die Polizei hegt den Verdacht, dass der Autofahrer alkoholisiert gewesen sein könnte.









Am Montag hat sich nach Polizeiangaben ein tödlicher Unfall kurz nach 17.45 Uhr in Geislingen (Landkreis Göppingen) ereignet. Ein 45-Jähriger fuhr demnach mit seinem Motorrad der Marke Suzuki von Türkheim in Richtung Geislingen, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stürzte. In der Folge rutschte der Motorradfahrer über die Fahrbahn, als ihm ein 56-Jähriger mit seinem VW Crafter entgegenkam, der im Begriff war, links auf einen Feldweg abbiegen. Der Autofahrer übersah den schlitternden Motorradfahrer laut Polizei, es kam zum tödlichen Zusammenstoß; der 45-Jährige verstarb kurze Zeit später an der Unfallstelle.