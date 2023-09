1 Noch am Samstag soll entschieden werden, was mit dem 33-Jährigen Tatverdächtigen nach dem Messerangriff passiert. Foto: dpa

Nach einem tödlichen Messerangriff auf eine 30-Jährige soll ein Psychiatrie-Patient einem Haftrichter vorgeführt werden. Dieser soll entscheiden, ob der Mann in Untersuchungshaft kommt.











Ein Haftrichter soll nach dem tödlichen Messerangriff auf eine Frau in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) entscheiden, ob der tatverdächtige 33-Jährige in Untersuchungshaft kommt oder zurück in die Psychiatrie eingewiesen wird. Die Vorführung sei für diesen Samstag geplant, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen.