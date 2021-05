3 Ein Lkw-Fahrer kam bei dem Unfall auf der A5 ums Leben. Foto: 7aktuell.de/ /7aktuell.de

Bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Lastwagen ist ein Lkw-Fahrer am Mittwochmorgen auf der A5 bei Kronau ums Leben gekommen. Der Beifahrer des tödlich Verunglückten sowie der Fahrer des vorderen Lkw wurden in Krankenhäuser gebracht.

Kronau - Bei einem Auffahrunfall zweier Lastwagen zwischen Kronau (Kreis Karlsruhe) und dem Kreuz Walldorf ist am Mittwochmorgen einer der beiden Fahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war in Fahrtrichtung Heidelberg einer der Lastwagen auf das andere Fahrzeug gekracht. Durch den Aufprall sei der Fahrer des auffahrenden Lasters eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Die Feuerwehr habe den Mann zwar aus dem Wrack befreien können, er sei aber noch an der Unfallstelle gestorben.

Der Beifahrer des tödlich verunglückten Mannes sowie der Fahrer des vorderen LKWs wurden in Krankenhäuser gebracht. Weitere Einzelheiten - weder zu den Verletzungen noch zur Unfallursache - waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt. Aufgrund von Unfallaufnahme und Bergung war die A5 in Richtung Heidelberg zunächst voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Abfahrt Kronau abgeleitet. Es bildete sich ein Stau, wie es von der Polizeisprecherin hieß.