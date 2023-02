1 Der Angeklagte soll zwei Mädchen auf dem Weg zur Schule in Illerkirchberg angegriffen haben (Archivbild). Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Nach einem Angriff auf zwei Mädchen in Illerkirchberg wird einem 27-Jährigen Mord und versuchter Mord mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Knapp drei Monate nach dem Messerangriff auf zwei Mädchen im baden-württembergischen Illerkirchberg ist Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben worden.

Dem 27-Jährigen wird Mord und versuchter Mord mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft Ulm am Dienstag mitteilte. Der Mann soll am 5. Dezember eine 14-Jährige und ihre 13 Jahre alte Freundin auf dem Schulweg mit einem Messer heimtückisch attackiert haben. Die 14-Jährige starb an ihren Verletzungen, ihre Freundin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Unsere Empfehlung für Sie Illerkirchberg Verdächtiger gesteht Messerangriff auf Mädchen Bei der Bluttat in Illerkirchberg wurden eine 14-Jährige getötet und ihre 13 Jahre alte Freundin schwer verletzt. Nun hat der tatverdächtige Mann ein Geständnis abgelegt.

Der Angeklagte soll an dem Morgen zum Landratsamt des Alb-Donau-Kreises unterwegs gewesen sein, um mit dem Messer die Ausstellung eines Ausweisdokumentes zu erzwingen. Den beiden Mädchen ist er laut Staatsanwaltschaft dabei zufällig begegnet. Die Tat hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt.