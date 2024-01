Tödliche Schüsse in Asperg: Prozessauftakt: 18-Jährigen mit 21 Schüssen getötet

1 Im April wurde in Asperg ein 18-Jähriger erschossen. Seit Dienstag wird der Fall vor dem Landgericht Stuttgart verhandelt. Angeklagt sind drei junge Männer. Foto: 7aktuell/Simon Adomat

Vor dem Stuttgarter Landgericht wird seit Dienstag zu den tödlichen Schüssen in Asperg im April 2023 verhandelt. Drei junge Männer sind angeklagt, einen 18-Jährigen getötet und einen weiteren 18-Jährigen schwer verletzt zu haben. Die Staatsanwaltschaft nennt Details zur Tat.











Großer Andrang herrscht am Landgericht Stuttgart. Viele junge Menschen drängen sich an diesem Dienstagmorgen am Eingang Olgastraße. Der Grund: Prozessauftakt zu den tödlichen Schüssen in Asperg. Die Tat an Ostern 2023 hat einen ganzen Ort in Schock versetzt. In der Nacht vom 7. April auf den 8. April wurde ein 18-Jähriger auf einem Schotterparkplatz zwischen Bolzplatz und einer kleinen Turnhalle erschossen, ein anderer 18-Jähriger schwer verletzt. Neun Monate später sind nun drei junge Männer angeklagt. Bis die Angeklagten, die teilweise seit April in Untersuchungshaft sitzen, in den Gerichtssaal kommen, dauert es an diesem Morgen allerdings noch. Zunächst müssen alle Besucher durch eine doppelte Sicherheitsschleuse.