Was trieb den Amokfahrer mit dem Schwert an?

Tödliche Polizeischüsse in Stuttgart

6 Der Tatort in Möhringer Landstraße am Morgen danach: Den Beamten bleibt nur noch die Spurensicherung. Foto: 7aktuell.de/Oskar Eyb

Ein 32-Jähriger fährt mit seiner Mutter von Balingen nach Stuttgart – baut dort einen Unfall und liefert sich ein tödliches Duell mit der Polizei. Was steckt hinter dem Drama kurz vor dem Jahreswechsel?









Stuttgart - Wer ist der Autofahrer, der nach einem Unfall zwei Polizeibeamte mit einem Schwert angriff und von Schüssen aus deren Dienstwaffen tödlich getroffen wurde? Stunden nach dem tödlichen Drama in der Nacht zum Samstag zeigt sich: In den Polizeisystemen ist der 32-Jährige aus dem Raum Balingen im Zollernalbkreis nicht erfasst gewesen. „Offenbar stand er unter dem Eindruck einer psychischen Erkrankung“, sagt Polizeisprecher Peter Widenhorn, „dies haben Zeugenbefragungen in seinem Umfeld ergeben.“