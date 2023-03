Jugendlicher stürzt aus drittem Stock in Tiefe - schwer verletzt

Der junge Mann kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik (Symbolbild).

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher stürzt in Todtmoos durch die Bodenluke eines Balkons im dritten Stock und wird dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber bringt ihn in eine Klinik.









Ein Jugendlicher ist in einer Unterkunft für Flüchtlinge in Todtmoos (Landkreis Waldshut) durch die Bodenluke eines Balkons im dritten Stock gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe aber nicht, teilte die Polizei am Montag mit.

Als der 17-Jährige am Sonntag auf der hölzernen Bodenabdeckung des Balkons stand, sei diese unter seinem Gewicht gebrochen. Der junge Mann kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.