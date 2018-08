Todkranke Mutter aus England Schule verbietet letzten Urlaub mit Sohn

Von red 09. August 2018 - 11:42 Uhr

Angela Rose wollte noch einen letzten Urlaub mit ihren Kindern verbringen. (Symbolbild) Foto: dpa

Die Britin Angela Rose ist Mutter des achtjährigen Carlos und hat Krebs im Endstadium. Sie bat die Schule ihres Sohnes, diesen vom Unterricht zu befreien, um mit ihm einen letzten Urlaub verbringen zu können. Die Schule erteilte ihr jedoch keine Erlaubnis.

Milton Keynes - Angela Rose aus England ist 36 Jahre alt und hat Krebs im Endstadium. Mit ihrem achtjährigen Sohn Carlos wollte sie noch einmal einen letzten Urlaub verbringen. Doch die Schule erteilte ihr keine Erlaubnis, ihren Sohn ein paar Tage vom Unterricht zu befreien.

Die britische Boulevardzeitung „The Sun“ berichtete, wie die Schule ihre Entscheidung begründete: Die Erkrankung der Mutter stelle keine besonderen Umstände dar. „Wenn eine sterbende 36 Jahre alte Mutter, die mit ihrem Sohn einen letzten Urlaub verbringen möchte, keinen besonderen Umstand darstellt, dann weiß ich auch nicht, was es sein soll“, empörte Rose sich bei der „Sun“.

Ungefähr vor einem Jahr wurde bei Rose Brustkrebs diagnostiziert. Dieser hatte aber gestreut und die Ärzte überbrachten ihr die Botschaft, dass sie nur noch ein bis allerhöchstens zwei Jahre zu leben habe.

Schule entschuldigt sich

Mittlerweile scheint die Geschichte aber doch noch ein einigermaßen glückliches Ende zu nehmen. Denn die Schule von Carlos hat sich derweil entschuldigt und den Urlaub gestattet. „Obwohl wir von den gesundheitlichen Problemen wussten, haben wir das volle Ausmaß nicht erkannt. Wir hätten das weiter prüfen sollen – das haben wir nicht gemacht und das tut uns sehr leid“, teilte die Schule der „Sun“ mit.

Die Mutter bringt jedoch wenig Verständnis gegenüber der Entschuldigung auf. Sie habe klar und deutlich gemacht, dass sie Krebs im Endstadium habe und es der letzte gemeinsame Urlaub sei, berichtete sie der „Sun“.

Inzwischen hat sie im August eine Woche in Haven in Great Yarmouth in einem Caravan gebucht, um mit ihrem Sohn Carlos und ihren anderen zwei weiteren Kindern noch ein paar schöne letzte Erinnerungen zu teilen.