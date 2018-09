Todesfälle in Göppinger Klinik Beging die Pflegerin eine Reihe fataler Fehler?

20. September 2018

Ingo Hüttner, medizinischer Geschäftsführer an der Klinik am Eichert in Göppingen, steht am Tag nach Bekanntwerden der Todesfälle den Journalisten Rede und Antwort. Foto: SDMG

Wie es in der Klinik am Eichert zur Verwechslung von Infusionslösungen und zwei Todesfällen als mutmaßlicher Folge gekommen ist, gibt der Klinikleitung Rätsel auf. Es sei genug Personal da gewesen und die Medikamente seien leicht unterscheidbar.

Göppingen - Es ist mitten in der Nacht im Krankenhaus. Eine Krankenschwester mit mehr als 25 Jahren Berufserfahrung macht das, was sie seit Jahrzehnten bei der Arbeit macht: In einem Raum, in dem Medikamenten aufbewahrt werden, bestückt sie Tabletts für die einzelnen Patienten ihrer Station mit den

Es ist eine Horrorvision für jeden Patienten: In der Nacht auf Mittwoch hat eine Krankenschwester in der Göppinger Klinik am Eichert vermutlich sechs Patienten falsche Infusionslösungen gegeben, zwei der Patienten sind gestorben. Die Klinikleitung geht davon aus, dass sie durch das Medikament vergiftet wurden. Bisher spricht alles dafür, dass die Krankenschwester eine ganze Reihe fataler Fehler begangen hat, wie bei einer Pressekonferenz der Klinik am Donnerstagvormittag deutlich wurde. Spekulationen, die sich bei einem solchen Vorfall aufdrängen, über unterbesetzte Stationen, unleserliche Verordnungen von Ärzten oder leicht verwechselbare Medikamentenverpackungen, scheinen in diesem Fall allerdings nicht zu treffen.

Keine Unterbesetzung des Personals

Ingo Hüttner zufolge, dem medizinischen Leiter der Alb-Fils-Kliniken, zu denen die Klinik am Eichert gehört, betreuten auf der betroffenen Station 63 in der Nacht auf Mittwoch drei Krankenschwestern insgesamt 63 Patienten. „Das Verhältnis von einer Pflegekraft für 21 Patienten auf einer normalen Station entspricht dem Niveau, das der Gesundheitsminister Jens Spahn vom kommenden Januar an vorschreiben will“, berichtete Hüttner. Die Pflegerin, die die Medikamente verwechselt haben soll, konnte bisher noch nicht Stellung nehmen. Sie steht Hüttner zufolge unter Schock und sei kaum ansprechbar.

Das Medikament, das die Krankenschwester den Patienten irrtümlich gegeben hatte, werde an einer anderen Stelle aufbewahrt als die reinen Kochsalzlösungen, die sie eigentlich hätte verwenden sollen, so Hüttner. Weil er nicht intravenös verabreicht werden dürfe, habe der Beutel mit der Ropivacain-Lösung einen roten Verschluss und rote Warnhinweise. Die Kochsalzlösung habe hingegen blaue Verschlüsse, die signalisieren sollten, dass kein Wirkstoff enthalten sei. Die Kochsalzlösung würden auf allen Stationen häufig verwendet, alleine auf der betroffenen Station rund 4500 Mal in diesem Jahr. Die Ropivacain-Lösung hingegen sei dort in diesem Jahr bisher nur 85 Mal verabreicht worden, und zwar über eine sogenannte Schmerzpunkte, die Überdosierungen verhindere.