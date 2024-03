1 Der Tod von Mia Sophie Lietke vom Bundesstützpunkt in Fellbach-Schmiden löste Bestürzung aus. Foto: Gottfried Stoppel

Vor drei Monaten löste der Tod einer 16-jährigen Gymnastin vom Bundesstützpunkt in Fellbach-Schmiden Bestürzung aus. Nun teilt die Uniklinik Tübingen mit, dass ein medizinisches Problem zum Tod der Sportlerin Mia Sophie Lietke geführt hat.











Vor rund drei Monaten hatte der überraschende Tod einer erst 16 Jahre alten Gymnastin am Bundesstützpunkt für Rhythmische Sportgymnastik in Fellbach-Schmiden, aber auch in der ganzen Region für Bestürzung gesorgt. Nun besteht Klarheit, dass ein medizinisches Problem die Ursache für den Todesfall gewesen ist.