So reagieren Europas Adelshäuser

1 Königin Elizabeth II. bei ihrer Ankunft zur Royal Variety Performance im Empire Theatre (Archivbild vom 3. Dezember 2007). Foto: PA Wire/dpa/Anna Gowthorpe

Queen Elizabeth II. von Großbritannien ist tot. Die englische Königin entstammte in direkter Linie dem Herzoghaus Sachsen-Coburg und Gotha. Hier Reaktionen der europäischen Adelshäuser.















In europäischen Königshäusern hat die Nachricht vom Tod der Queen Trauer ausgelöst:

Fürstin Gloria von Thurn und Taxis

„Die Königin von England ist natürlich unser aller Königin – nicht nur wegen ihrer deutschen Abstammung und ihres deutschen Ehemanns, sondern vor allem wegen der kulturellen Institution, die das Königshaus in England darstellt“, sagte sie im Fernsehsender Welt.

„Die ganze Tradition, die ganze Weltanschauung, die mit dem Königshaus einhergeht, ist prägend für die letzten – ich würde sagen – 90 Jahre. Und jeder kennt Königin Elizabeth; ihr Ableben ist für uns alle ein sehr, sehr großer Verlust.“ Charles werde aber ein „hervorragender König“ sein.

König Willem-Alexander der Niederlande

„Wir erinnern uns mit tiefem Respekt und großer Zuneigung an Königin Elizabeth II.. Standhaft und weise widmete sie ihr langes Leben dem Dienst am britischen Volk. Wir fühlen uns dem Vereinigten Königreich und seiner königlichen Familie eng verbunden, und wir teilen ihre Trauer in dieser Zeit.“

König Harald von Norwegen

„Unsere Gedanken sind bei Seiner Majestät dem König und den Mitgliedern der königlichen Familie angesichts des Verlustes von Königin Elizabeth. Fast ein Jahrhundert lang widmete Ihre Majestät ihr Leben dem Dienst am Commonwealth und folgte dem britischen Volk durch gute und schlechte Tage, in glücklichen und traurigen Zeiten. Wir sprechen auch dem britischen Volk unser Beileid aus.“

König Karl XVI. Gustaf von Schweden

„Mit Trauer haben meine Familie und ich heute die Nachricht erhalten, dass meine liebe Verwandte, Ihre Majestät Königin Elizabeth II., verstorben ist. Die Königin hat ihren Ländern und dem Commonwealth mit außerordentlicher Hingabe und Pflichtbewusstsein gedient. Sie war eine ständige Präsenz, nicht nur in der britischen Gesellschaft, sondern auch international. Außerdem war sie meiner Familie stets eine gute Freundin und ein Bindeglied zu unsere gemeinsame Familiengeschichte.“

Königin Margrethe II. von Dänemark

Für die dänische Königin Margrethe II. (82) hat Queen Elizabeth II. alle anderen Monarchen des Kontinents überragt. „Ihre Mutter war mir und meiner Familie sehr wichtig. Sie war eine überragende Persönlichkeit unter den europäischen Monarchen und eine große Inspiration für uns alle“, schreibt Dänemarks Staatsoberhaupt in einem Brief an Großbritanniens neuen König Charles III., den das dänische Königshaus im Anschluss auf Instagram veröffentlichte.

„Während ihrer Regentschaft in sowohl schwierigen als auch positiven Zeiten hat sie eine entscheidende Rolle als vereinigende Persönlichkeit gespielt, die hoch angesehen war und zutiefst geliebt wurde.“

König Felipe VI. von Spanien

Der spanische König Felipe VI. und seine Frau Letizia sprachen der britischen Königsfamilie ihr Beileid in einem auf Englisch verfassten Telegramm aus. Die Queen habe „die wichtigsten Kapitel der Weltgeschichte unserer Zeit mitgeschrieben“, heißt es darin.

König Felipe VI. lobte ihr „Pflichtbewusstsein und Engagement“. Sie habe ihr ganzes Leben ihrem Volk gewidmet. „Sie wird uns sehr fehlen“, schrieb er und unterzeichnete schlicht mit Felipe.

König Philippe von Belgien

Der belgische König Philippe und Königin Mathilde nannten die Queen eine „außergewöhnliche Persönlichkeit“ und lobten „ihre Würde, ihren Mut und ihre Hingabe während ihrer gesamten Amtszeit“. Königin Elizabeth II. habe die Geschichte geprägt. „Jedes unserer Treffen bleibt auf immer in unserem Gedächtnis“, schrieben sie auf Twitter.