In der evangelischen Kirche von Freudenberg liegt ein Kondolenzbuch für das ermordete Mädchen Luise aus.

Das Entsetzen ist groß: Das Tötungsdelikt an einer Zwölfjährigen im nordrhein-westfälischen Freudenberg ist von zwei Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren begangen worden. Nun werden Fragen zu einem besorgniserregenden Trend laut.









Nicht nur der gewaltsame Tod einer Zwölfjährigen im Siegerland in Nordrhein-Westfalen löst Betroffenheit in der Republik aus – sondern auch die Identität der mutmaßlichen Täter: zwei Mädchen, selbst nur zwölf und 13 Jahre alt. Die Hintergründe der Tat von Freudenberg sind noch unklar, und sie werden in der Öffentlichkeit wohl auch nur bedingt ans Tageslicht treten. Doch die Frage stellt sich: Werden nun auch Kinder immer gewalttätiger?