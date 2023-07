Großer Jubel bei der Tischtennis-Abteilung des TSV Korntal: Die 13-jährige Milla Pardela erkämpfte sich beim Ranglistenturnier in Weinheim Platz eins in der U 15, die erst elf Jahre alte Chenhao Chen eroberte etwas überraschend Platz drei. Für den Wettberber der U-19-Mädchen-Wettbewerb hatten sich Paulina Friebe und Isabell Ritter qualifiziert, bei den U-15-Mädchen sollten Milla Pardela, Chenhao Chen, Ksenija Poznic und Dana Haspel antreten – jedoch mussten Paulina Friebe und Dana Haspel krankheits- und verletzungsbedingt absagen. Damjan Poznic komplettierte bei den U-15-Jungs das Korntaler Feld. „Der TSV war mit insgesamt fünf Teilnehmenden mit Abstand am stärksten beim Ranglistenturnier vertreten“, betonte Abteilungsleiter Friedemann Wagner.

Bei den U19 Mädchen belegte Neuzugang Isabell Ritter als jüngste Teilnehmerin mit zwei Siegen Platz neun, bei den U-15-Jungen kämpfte sich Damjan Poznic in die Gewinnerrunde vor und erzielte einen guten siebten Platz. „Es war vielleicht sogar mehr drin, dennoch konnte sich seine Leistung sehen lassen“, sagte Wagner. Bei der weiblichen U 15 qualifizierten sich Milla Pardela und Chenhao Chen souverän für die Ausspielung der Plätze eins bis acht. Ksenija Poznic gelang das nicht, sie landete am Ende auf Rang zehn. Allerdings wurde die Elfjährige vom DTTB für die Eurominichamps (25. bis 27. August) in Frankreich nominiert, das sind die U-13-Europameisterschaften. Damit ist Ksenija Poznic die erste Korntaler Spielerin, die das Nationaltrikot tragen darf.

In den Finalspielen entwickelte sich ein spannender Kampf um das Podium, am Ende hatten vier Spielerinnen die identische Spielbilanz – es mussten die Sätze und die Bälle ausgezählt werden. Dabei hatte Milla Pardela die Nase vorn. „Das verspricht einiges für die nächsten Jahre“, sagte Abteilungsleiter Wagner. Milla Pardela und Chenhao Chen qualifizierten sich damit für die Top-48-Ranglistenausspielung des Deutschen Tischtennisbundes der U 15, die am 25./26. November in Lübeck ausgetragen werden.