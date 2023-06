1 Auf dem Fluchthorn-Massiv in Tirol haben sich riesige Gesteinsmassen gelöst. Foto: dpa/Zeitungsfoto.At

Eine rund zwei Kilometer lange Geröll-Lawine hat sich nach einem Bergsturz in den Tiroler Alpen gebildet. Der Gipfel eines Berges war abgebrochen und ins Tal gerollt.









Bei einem massiven Bergsturz im österreichischen Bundesland Tirol ist ein Alpengipfel samt Gipfelkreuz verschwunden. „Hundert Meter vom Gipfel sind weggebrochen“, schätzte der Leiter der örtlichen Bergrettung in Galtür, Christian Walter, am Montag im Gespräch mit der dpa. Am Vortag hatten sich auf dem Fluchthorn-Massiv riesige Gesteinsmassen gelöst und waren bergab gerollt.