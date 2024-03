SWR3-Party, Familientag und Theater: Am Wochenende ist einiges geboten

1 Die Backwerkstatt im Museum für Alltagskultur ist geöffnet. Foto: /Volkan Kacmaz

Mal wieder richtig tanzen gehen, sich auf den Frühling einstimmen oder sich von Theater berühren lassen? All das ist am Wochenende im Kreis Böblingen möglich.











Wer sich schon dieses Wochenende auf Ostern einstimmen möchte, der könnte in Waldenbuch genau am richtigen Ort sein. Dort lädt am Sonntag, 24. März, das Museum der Alltagskultur unter dem Motto „Frühlingszwitschern“ zum Familientag ins Schloss Waldenbuch ein. Zwischen 11 Uhr und 17 Uhr ist dort einiges geboten.