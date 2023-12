Tipps für Städtetrips im Winter: Zürichs wilder Westen

1 In den Bögen des Eisenbahnviadukts ist eine Markthalle untergebracht. Foto: © Zürich Tourismus/Christian Beutler

Zürich-West ist ein gelungenes Beispiel, wie Stadtentwicklung funktionieren kann. Das ehemalige Industriequartier zwischen den Bahngleisen und dem Fluss Limmat hat sich zum Trendviertel gemausert. Man findet hier kreatives Leben, Kultur und Szenekneipen. Ein interessanter Kontrast zur postkartengleichen Altstadt.











Auf einmal riecht es seltsam süßlich. Der schwer zu beschreibende Geruch erinnert an die Popcornmaschine im Kino oder an den Malzduft eines Sudhauses. „Das kommt von der Mühle. Swissmill produziert Mehl hier in Zürich“, sagt Fremdenführerin Annamària Pàl Müller (58). Die Getreideverarbeitung ist neben dem Supermarkt-Verteilzentrum der Kette Coop und dem Turbinenhersteller MAN Energy Solutions einer der wenigen noch aktiven Betriebe in Zürich-West, einem ehemaligen Gewerbegebiet.