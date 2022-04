5 Weg – das Kleinhäuschen ist von der Bildfläche verschwunden. Foto: Simon Granville/Simon Granville

Preisgekrönt und viel beachtet: Das Tinyhaus muss dennoch Tunnelarbeiten weichen und wird nun zum Ausstellungsstück.















Es hat haufenweise Preise gewonnen und Besucher angezogen. Dennoch ist das Mikrohofhaus an der Sternkreuzung jetzt Geschichte. Die zentrale Verkehrsachse der Stadt, zu der auch die Sternkreuzung gehört, wird saniert. Das Tinyhaus ist im Weg. Am 19. April beginnen die Arbeiten an der Tunneldecke, auf der das zum 300. Geburtstag der Stadt errichtete Mikrohofhaus steht. Ursprünglich sollte es von März bis September 2018 die Kreuzung schmücken. Doch es kam so gut an, dass die Frist immer wieder verlängert wurde. Seinen neuen Platz findet das Tinyhaus als Ausstellungsstück in Affalterbach bei der Firma Rikker, die es aufgebaut hatte. (