1 In Schorndorf stehen bereits Tiny Houses, auf denen sogar Strom produziert wird. Foto: Tiny House Schorndorf/CF Schanze

Der Verein Tiny Houses Region Stuttgart sucht im Kreis Ludwigsburg bislang vergeblich nach Flächen für eine Siedlung – während andernorts schon Aufbruchstimmung herrscht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der 4200-Seelen-Ort Burgrieden im Kreis Biberach hat es mit einem einzigen Beschluss kurz vor Weihnachten in die überregionalen Schlagzeilen geschafft. Der Gemeinderat gab grünes Licht für eine Tiny-House-Siedlung – die erste größeren Stils in ganz Baden-Württemberg. Schorndorf hat sich ebenfalls einen Namen in der Szene der Mini-Haus-Liebhaber gemacht. Die Stadt im Rems-Murr-Kreis hat auf einer Grünfläche fünf Bauplätze für die Zwerg-Häuser reserviert. Während andernorts also in der Hinsicht Aufbruchstimmung herrscht, ist der Status quo im Kreis Ludwigsburg ernüchternd: ein vergleichbares Projekt sei hier aktuell leider nicht in Sicht, sagt Angelika Bieber, die Zweite Vorsitzende des Vereins Tiny Houses Region Stuttgart.