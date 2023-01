1 Jessie Bluegrey aus Lahr will noch mal nach Stuttgart zum Signieren kommen. Foto: Instagram/@jessiebluegrey

Klarer Punktsieg für den TikTok-Star! „So einen Ansturm wie bei Jessie Bluegrey gibt’s auf die Bücher von Prinz Harry bisher nicht“, teilt die Sprecherin von Hugendubel am Dienstag mit. Weil in Stuttgart nicht alle Fans zum Zug kamen, will die Influencerin noch einmal kommen.















Link kopiert

Das Dorotheen-Quartier war fest in Teenie-Hand: Mit diesem großen Andrang auf TikTok-Star Jessie Bluegrey haben weder sie selbst noch ihr Verlag oder die Buchhandlung gerechnet. Zwei Stunden lang schrieb die Studentin, die ihr Alter nicht öffentlich machen will, bei Hugendubel ein Autogramm nach dem anderen – doch nicht alle Fans kamen zum Zug. Am Dienstag haben nun die Verantwortlichen beschlossen, noch eine zweite Signierstunde in Stuttgart in etwa vier Wochen zu veranstalten. Der genaue Termin steht noch nicht fest.

Ein Bullet-Journal ist besonders bei Zwölf- bis 24-Jährigen beliebt

Es war die allerste Signierstunde in ihrem Leben – und dann ging’s gleich so ab. „Jessie hatte befürchtet, dass niemand kommt“, berichtet ihre Managerin Nina Kontopidis unserer Redaktion, „und dann wurde die Schlange immer länger.“ Es habe ihr viel Spaß gemacht, doch ein wenig traurig sei sie, dass so viele Fans ohne Autogramm gehen mussten. Sie hoffe, beim nächsten Mal alle Signierwünsche erfüllen zu können. Ihr erstes Buch „Das reizend kreative Bullet Journal – Bring dein Leben endlich unter Kontrolle“ ist vor fünf Wochen erschienen.

In der Zielgruppe der Zwölf- bis 24-Jährigen ist laut Verlag Edition Michael Fischer ein Bullet-Journal der absolute Renner. Dabei handele es sich um einen „individuellen, persönlichen Begleiter in Form eines selbst zu gestaltenden Notizbuches“. Sie selbst sagt über ihr Buch: „Erwartet nicht zu viel. Ich bin nicht Vincent van Gogh.“ Trotzdem liebe sie es, zu zeichnen und verschiedensten Gegenständen mit Glitzer und Farbe einen neuen Look zu verpassen. Angefangen habe alles mit Zimmer-Umstylings und Zeichnungen auf TikTok, wo ihr heute 2,5 Millionen Menschen folgen.