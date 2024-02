Tigermücke in Kornwestheim: Aggressives Insekt auf dem Vormarsch

1 Die Tigermücke ist nur drei bis acht Millimeter groß. Foto: imago/blickwinkel

Seit 2020 kommt die Tigermücke im Kreis Ludwigsburg vor. Seither breitet sie sich hier aus. Das ist nicht nur wegen der vielen Stiche problematisch. Die Tiere sind tagaktiv und können sogar gefährliche Virus-Erkrankungen übertragen.











Als „sehr aggressiv“ und „lästig“ bezeichnet Volker Middel vom Gesundheitsamt Ludwigsburg die Tigermücke. Dem Kornwestheimer Ausschuss für Umwelt und Technik hat der Experte am Dienstag Bericht erstattet, weil das Insekt 2023 erstmals in der Stadt gesichtet wurde. Eigentlich in Südostasien beheimatet, wurde die Stechmücke über Altreifentransporte nach Europa eingeschleppt. In Italien ist sie seit 1991 verbreitet. In Baden-Württemberg wurde ihr Vorkommen erstmals 2007 dokumentiert, im Kreis Ludwigsburg wurde sie zuerst 2020 in Korntal-Münchingen entdeckt, 2022 folgte Löchgau und vergangenes Jahr auch Kleiningersheim.