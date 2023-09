1 Sie suchen für die Tiertafel ein neues Lager: Sven Scheuermann, Michaela Kroker, Jürgen Pony und Bettina Reichel (von links). Foto: Andreas Essig

Dramatisch angestiegen ist die Zahl der Tierhalter, die sich Futter und Arztkosten nicht mehr leisten können und bei der Tiertafel Ludwigsburg/Heilbronn um Hilfe bitten. Einblicke in einen engagierten Verein – der auch selbst Hilfe benötigt.











Link kopiert



Spritgeld lehnt Jürgen Pony kategorisch ab. Einmal im Monat fährt der 66-Jährige in seinem Privatwagen Futter der Tiertafel Ludwigsburg/Heilbronn aus. Pony startet am Wohnort Oberstenfeld und versorgt Bedürftige, die sich Nahrung für ihr Haustier nicht mehr leisten können. Die 70 Kilometer lange Tour führt von Ilsfeld, Lauffen und Besigheim über Großbottwar und Steinheim zurück ins obere Bottwartal. Daheim in Oberstenfeld sichtet er im Lager auf dem ehemaligen Werzalit-Gelände oft schon am frühen Morgen die Bestände. In jüngster Zeit jedoch mit einiger Sorge.