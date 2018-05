Tierrettung auf dem Frühlingsfest Hund aus verschlossenem Auto gerettet

Von red/aks 02. Mai 2018 - 11:06 Uhr

Ein Hund ist aus einem verschlossenen Auto auf dem Wasenparkplatz gerettet worden. Die Besitzerin hatte das Tier ohne Wasser in ihrem Wagen zurückgelassen und war auf das Stuttgarter Frühlingsfest gegangen.





6 Bilder ansehen

Stuttgart - Passanten haben der Polizei am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr gemeldet, dass ein Hund in einem Auto auf dem Wasenparkplatz P10 in Stuttgart-Bad Cannstatt eingeschlossen sei.

Wie die Polizei mitteilte, stand das Auto direkt in der Sonne, lediglich das Schiebedach war geöffnet und das Tier im Inneren hatte kein Wasser. Um den Hund aus der gefährlichen Lage zu retten, schlug die Feuerwehr die Autoscheibe ein und befreite den Hund aus dem Wagen. Der Hund wurde anschließend auf die Wasenwache gebracht und vom Tierärztlichen Notdienst versorgt.

Besitzerin feierte auf dem Frühlingsfest

Gegen 18 Uhr kam die Besitzerin des Hundes auf die Wasenwache, um ihren Hund abzuholen. Die junge Frau gab an, dass sie den Hund erst seit einigen Wochen habe und dass sie mit dem Tier in Übung sei. Dazu gehöre auch, dass dem Hund beigebracht werde, bis zu zwei Stunden alleine in einem Auto zu bleiben. Dies wollte sie am Dienstagnachmittag auf dem Wasenparkplatz üben - und war währenddessen auf das Stuttgarter Frühlingsfest gegangen.

Die junge Frau zeigte nach dem Vorfall zwar späte Einsicht, bekam aber trotzdem eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Ihren Hund durfte die Frau wieder mitnehmen. Für den entstandenen Schaden an ihrem Auto muss die Frau selbst aufkommen. Zudem wird geprüft, ob ihr die Kosten des Feuerwehr- und Polizeieinsatzes in Rechnung gestellt werden.