Tiere tot in Gehege entdeckt: Zwei Kängurus im Tierpark Göppingen gerissen

Tiere tot in Gehege entdeckt

1 Das Känguru-Gehege im Tierpark am Tag nach dem tödlichen Angriff. Die verbliebenen Tiere sind sehr verängstigt. Foto: Giacinto Carlucci

Ein Spaziergänger entdeckte in einem Gehege des Göppinger Tierparks zwei tote Tiere. War es ein Fuchs oder ein Goldschakal?











Trauer im Göppinger Tierpark: Ein Mann, der am Donnerstagmorgen mit seinem Hund hier spazieren ging, entdeckte zwei tote Kängurus in ihrem Gehege. Zwei Jungtiere mit braunem Fell, bei einem von ihnen war der Kopf abgetrennt. Bisher sprangen hier sechs Tiere herum und erfreuten die Besucher, jetzt sind es nur noch vier. „Das waren unsere beiden zahmsten, das eine war fast handzahm“, sagt Heiko Eger, Leiter des Tierparks im Göppinger Norden. Die Bestürzung sei entsprechend groß – vom finanziellen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro mal ganz abgesehen.