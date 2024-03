Ein Passant meldet einen ausgebüxten Hund in Stuttgart-Ost. Polizeibeamte rücken an und nehmen die Verfolgung auf – am Schluss gibt es ein Happy End.

Zu einem wahrhaft tierischen Einsatz sind zwei Polizeibeamte vor einigen Tagen in den Stuttgarter Osten ausgerückt. Ein Hund war ausgebüxt, nun galt es, das Tier wieder einzufangen, was der Polizistin Alena und ihrem Kollegen Marc vom Polizeirevier 5 bravourös gelang – natürlich mit Hilfe von Leckerlis.

Wie die Stuttgarter Polizei in einem Beitrag auf Facebook berichtet, hatte ein Passant die freilaufende Hündin in der Metzstraße bemerkt und die Polizei verständigt. Die Beamten rückten aus und verfolgten das Tier zunächst mit dem Streifenwagen, und dann zu Fuß. Schließlich gelang es ihnen, den Ausreißer unterhalb der Villa Berg in der Parkanlage zu stellen.

Doch wie gelang es, den Vierbeiner einzufangen? „Mit der Hilfe einer Passantin und unter Anwendung unmittelbaren Zwangs in Form von Leckerli und Locklauten konnte die Hündin eingefangen werden“, schreibt die Polizei in ihrem Post und ergänzt: „Die anfängliche Aufregung wurde schnell von Zutraulichkeit und Freude verdrängt“. Und so nahmen die Beamten das Tier mit auf die Wache, bevor sie die Hündin namens Yasmyna ihrem überglücklichen 89-jährigen Besitzer übergeben konnten.