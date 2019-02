1 Der Affe machte sich nach seiner Flucht offenbar keinen Stress. Foto: Polizei Berlin

In Berlin haben zwei ausgebrochene Affen die Polizei in Atem gehalten. Obi und Philippa sind aus einem Tierpark entwischt und erkundeten das Gelände. Doch wirklich gefallen hat es den Ausbrechern offenbar nicht.

Berlin - Fluchtversuch im Tierpark Berlin: Die beiden Affen Obi (17) und Philippa (6) haben ein Schlupfloch im Zaun ihres neuen Geheges gefunden und sind ausgebüxt. Mindestens einer von ihnen kletterte darauf frech auf die Fassade einer benachbarten Hochschule.

Wie der Tierpark Berlin berichtete, entwischten die beiden Gelbbrustkapuzineräffchen am Donnerstagmorgen. Laut Polizei meldete etwas später ein Taxifahrer die Flüchtigen. Eines der Äffchen hing, unbeeindruckt vom Geschehen, beim Eintreffen der Beamten an einem Fenster, wie in einem Tweet der Polizei zu sehen ist. Kopfüber hielt das Tier sich mit seinem Ringelschwanz an einem Metallkasten fest.

Gefallen hat es den beiden Ausbrechern in der Freiheit offensichtlich nicht. Nach einer knappen Stunde suchten sie sich ein neues Versteck, diesmal im Tierpark. Dort fahndeten Tierärzte und Pfleger nach den beiden, die es sich vermutlich in einem der rund 13.000 Bäume des Tierparks gemütlich gemacht haben. Mit Schlafmittel präparierte Bananen sollten die beiden wieder zu ihr heimischen Anlage locken.